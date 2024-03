Doppeltes Frühlingserwachen im Natur- und Tierpark Goldau

Der Natur- und Tierpark Goldau ist ein faszinierender Ort, um rund 100 heimische, europäische Wildtierarten hautnah zu erleben. Mit seiner vielfältigen Fauna und Flora inmitten einer wildromantischen Bergsturzlandschaft gehört er seit 1925 zu den beliebtesten Naherholungsgebieten der Zentralschweiz für die ganze Familie.

Das Frühlingserwachen ist in Goldau besonders spektakulär. Am Tor zur Natur spriessen erste Knospen und die Tiere verlassen ihre geschützten Winterquartiere. Die ideale Zeit, um die jüngsten Bewohner des Parks zu beobachten. So gibt es bereits Nachwuchs bei den Bündner Oberländer Schafen, den Evolèner Rindern oder den Bartgeiern. Die Mufflons und Sikahirsche können sogar selbst gefüttert werden.

Im Januar 2024 sind viele attraktive Neuheiten hinzugekommen. Eines der Highlights ist der moderne Eingangsbereich mit der Erlebnishalle Goldauer Bergsturz. Hier lässt sich in Echtzeit die Geschichte der Naturkatastrophe von 1806 mit einem atemberaubenden Film über den historischen Bergsturz erleben – ein visuelles Ereignis. Besonders beliebt bei den Jüngsten ist der Zauberwald. Der magische Indoor-Spielplatz wurde speziell für die Kleinen geschaffen und ist bei jedem Wetter ein Erlebnis. Auch beim Grosswijer-Hof erwartet die Besuchenden etwas Neues: Auf spannende Art und Weise wird gezeigt, woher Produkte wie Milch, Eier und Fleisch kommen. Ausserdem zeigt die Ausstellung die Unterschiede in der Haltung von Nutztieren auf. Das Lernerlebnis ist kreativ gestaltet und beantwortet spannende Fragen rund um die «Big Three» der Landwirtschaft: Kühe, Hühner und Schweine.