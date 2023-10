«Man wusste nicht, was einen genau erwartet. Mein Partner hat es aber gut gemacht», sagt Sarina kurz nach der Siegerehrung. Es sei eine coole Erfahrung gewesen, so die Gewinnerin.

Die beiden konnten das Publikum an der finalen Modenschau am Samstag in der Shopping Arena von sich überzeugen. Mit dem Sieger-Outfit – getreu dem Motto «sexy Vamp» – gewann das Paar einen Shopping-Arena-Einkaufsgutschein im Wert von 3000 Franken.

Outfits auf Laufsteg präsentiert

Am Samstag, 30. September, um 13 Uhr, wurden die drei Finalisten-Paare dem Publikum vorgestellt. Durch den Event führten FM1-Feierabend-Moderator Dominik Karrer und Ex-Bachelorette Eli Simic. Während die Frauen auf der Bühne gestylt wurden, konnte das Publikum vor Ort die Paare besser kennenlernen und die Shopping-Runs der Männer auf dem grossen Screen verfolgen.

Zum Höhepunkt des Events präsentierten die Frauen ihre Outfits auf dem Laufsteg. Von Reizwäsche über ergänzende Accessoires, bis hin zu passendem Schuhwerk – die Männer hatten an alles gedacht. Abschliessend entschied sich das Publikum für eine Siegerin: Sarina aus Sargans wurde zusammen mit ihrem Partner Fabrice die erste Shopping Arena Queen.