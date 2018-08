«Ähnliche Zustände wie 2003»

Die Antwort ist überall dieselbe: «Ja, wir brauchen mehr Wasser als sonst.» Golfplatzbetreiber vom Thurgau über das Appenzell bis nach Graubünden müssen ihre Wasserreserven anzapfen. Andrea Grace, Assistant Manager beim Golfclub Lipperswil, vergleicht den Sommer gar mit jenem von 2003. «Damals mussten wir Bodenseewasser zukaufen. Und wenn es dieses Jahr so weitergeht, könnte es gut sein, dass wir das wieder müssen.»

Wasser für einen Golfplatz – lohnt sich das?

Da das Wasser im Moment sowieso knapp sei, müsse man sich natürlich fragen, wie sinnvoll es sei, einen Golfplatz zu bewässern, sagt Ruedi Eberle vom Golfplatz Gonten. «Aber wenn wir den Betrieb einstellen müssten, hat das natürlich Auswirkungen auf unsere Arbeitsplätze.» Gleich tönt es beim Golfplatz in Lipperswil. «Ein schlechtes Gewissen haben wir nicht, den Platz zu bewässern. Immerhin müssen wir 45 Personen einen Lohn zahlen», so Andrea Grace. Und beim Golfplatz in Domat Ems handelt es sich um Kühlwasser der Ems-Chemie, das benutzt wird. Dieses gelte als «gebrauchtes Wasser» und dürfe unbeschränkt genutzt werden, teilt der Golfplatz auf Anfrage mit.

Wird nicht alles bewässert

Kommt hinzu, dass viele Golfplätze nicht den ganzen Platz wässern. In Lipperswil wie auch in Gonten werden nur die Greens und die Abschläge mit Wasser versorgt. Daher kann es durchaus vorkommen, dass auf dem Platz braune Flecken zu sehen sind. Weniger Leute beklagen die Golfplätze wegen des heissen Wetters jedoch nicht. «Viele Spieler kommen einfach am Morgen früh, die Ersten um 05.30 Uhr», erklärt Ruedi Eberle. Um diese Zeit finden sie einen frisch gewässerten Golfplatz vor, da in Gonten im Moment jede Nacht bewässert werden muss.

(dac)