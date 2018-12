Luzerner Kirche kriegt neues Gewand

In der neugestalteten Peterskapelle im Herzen Luzerns lassen sich die Kirchenbänke zusammenfalten. © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Ein Jahr war die Peterskapelle in der Luzerner Altstadt wegen Umbaus geschlossen. Nun öffnet das älteste Gotteshaus der Stadt seine Türen wieder und will in neuem Glanz und mit neuem Konzept auch kirchenfernen Menschen Platz bieten.