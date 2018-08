Äpfel können jetzt schon geerntet werden

«Dieses Jahr wird es sicher eine Grossernte geben. Die Bäume tragen viele Äpfel», sagt Reo Wohlfender, Obstbauer aus Roggwil. Letztes Jahr ist die Apfelernte wegen des Frosts spärlich ausgefallen. Dieses Jahr kann gar die dreifache Menge geerntet werden. Auch die Mostbrauer freuen sich über die frühe Ernte. Die Lager waren fast erschöpft. Bei der Mosterei Möhl sind bereits 650 Tonnen Mostäpfel abgeladen worden – ein Rekordwert.

Wäre die Ernte so schlecht wie letztes Jahr ausgefallen, würde es auch mit dem Most knapp werden. «Vor allem, wenn es nächstes Jahr wieder so ein heisser Sommer geben würde, und die Leute erneut mehr Most als üblich getrunken hätten», so Georg Möhl, Betriebsleiter der Mosterei Möhl.

Durch die Trockenheit wird es aber keinen Rekordwert geben. Auch die Apfelernte hat ein wenig unter dem Wassermangel gelitten. Die Äpfel sind dieses Jahr nicht ganz so gross gewachsen, wie sonst.

(Dominik Zulian/nm)