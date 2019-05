Äscher-Start: Ribel, Schnee und wenige Gäste

Ab sofort wieder offen für Gäste: das Berggasthaus Äscher. © Marc Sieger/FM1Today

Das Berggasthaus Äscher ist wieder offen. Am Dienstag servierten die neuen Wirte die ersten Mahlzeiten. Die Gäste sind begeistert. Am Eröffnungstag hielt sich der Ansturm jedoch noch in Grenzen.