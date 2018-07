AfD-Politikerin blamiert sich mit Gotthard-Bild

«Ist der Weg auch noch so steinig, werden wir diesen zusammen meistern. Holen wir uns unser Land zurück!», schreibt Alice Weidel auf Twitter und postet ein Bild von sich selber, wie sie auf einem steinigen Weg steht und gen oben zeigt.

Ist der Weg auch noch so steinig, werden wir diesen zusammen meistern.

Holen wir uns unser Land zurück!#AfD pic.twitter.com/LfIKicc9pG — Alice Weidel (@Alice_Weidel) July 23, 2018

Nationalstolz, Heimatliebe und Konservatismus sind die drei Aushängeschilder der AfD, Ausländerfeindlichkeit, Anti-Homo-Stimmungsmache und gelegentliche Nazi-Sympathien inklusive. Kein Wunder, postet Weidel ein Bild von ihrem geliebten Deutschland und zeigt, wie sie es per pedes erkundet. Doch – moment mal – wurde das Bild überhaupt in Deutschland aufgenommen? Das fragen sich einige User auf Twitter:

moment mal. das foto ist in der schweiz gemacht worden? — igwigg (@igwigg) July 23, 2018

Los geht das muntere Rätselraten auf Twitter:

Ich tippe auf Polen. — Manuell Milan (@MaisterMilvus) July 24, 2018

Bis dann Marc Aeschlimann, laut Twitterbiographie ein «Winterthurer Seichtwanderer», die Sache klar stellt:

Ja. Definitiv Gotthard. Auf dem Satelitenbild etwas oberhalb von Briggstutz. Auf dem Bild von Frau Weidel sieht man im Hintergrund die Stützmauer der Passstrasse und die Schneise des Wanderweges. pic.twitter.com/VYk8VFSl3y — Marc Aeschlimann (@the_aeschli) July 24, 2018

Nun ist die 39-jährige AfD-Politikerin überführt. Sie wandert tatsächlich in der Schweiz und will «ihr Land» wieder zurückholen.

Eigentlich ist Weidels Abstecher an den Gotthard-Pass aber auch gar nicht verwunderlich. Gemäss eigenen Angaben wohnt sie in Überlingen (D) am Bodensee, ist den Schweizer Behörden aber in Biel gemeldet und zahlt dort auch Steuern. Bleibt nur die Frage, was sie nun mit «unser Land» gemeint hat.

Deutschland? Die Schweiz? Oder gar Italien? Und sowieso, doppelt Aeschlimann nach:

Es ist eigentlich noch beruhigend zu sehen, dass Frau Weidel den Gotthardpass bereits als "steinig" betrachtet.

Er ist wandertechnisch weder steil noch anspruchsvoll. Und was will sie denn aus dem Tessin zurückholen?

Grappa? Salametti? Deutsche Touristen? https://t.co/U9ksoeukMd — Marc Aeschlimann (@the_aeschli) July 24, 2018

Auch andere Schweizerinnen und Schweizer lassen daraufhin ihrem Unmut freien Lauf und warnen Weidel. Falls sie sich wirklich die Schweiz zurückholen will, dürfte das nicht so einfach gehen:

Halt, die Schweiz gehört uns! Das musste sogar Hitler akzeptieren. — Verena Birchler (@VerenaBirchler) July 24, 2018

Was der Gröfaz nicht geschafft hat, werden auch Sie, Frau @Alice_Weidel , nicht schaffen: Hie Schweiz, allezeit 🇨🇭 — Dueti (@iDueti) July 24, 2018

