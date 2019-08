Afghanistan begeht 100 Jahre Unabhängigkeit

Der afghanische Präsident Ghani (Mitte) erklärte, das Ziel der Regierung sei es, Verstecke der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Land zu vernichten. Die IS-Miliz hatte sich zu dem schweren Anschlag am Wochenende in Kabul bekannt. © KEYSTONE/EPA AFGHANISTAN PRESIDENTIAL PALA

In Afghanistan haben die Feierlichkeiten zu 100 Jahren Unabhängigkeit des Landes begonnen. Allerdings wurde ein grosser Teil der geplanten Festivitäten nach dem verheerenden Anschlag in einer Hochzeitshalle in Kabul am Wochenende mit mehr als 60 Toten abgesagt.