AHV-Anlagefonds mit roten Zahlen in diesem Jahr

Der AHV-Ausgleichsfonds hat in diesem Jahr an den Kapitalmärkten kein glückliches Händchen gehabt und hat eine negative Rendite erwirtschaftet. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Ausgleichsfonds der AHV/IV/EO hat im laufenden Jahr eine negative Rendite erwirtschaftet. Dies sagte der Präsident des Fonds Compenswiss, Manuel Leuthold, am Samstag in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende».