Air Force One soll wegen Trump künftig Farben der US-Flagge tragen

US-Präsident Donald Trump will einem neuen amerikanischen Präsidentenflugzeug einen anderen Anstrich geben.

Das nächste Modell der US-Präsidentenmaschine Air Force One wird nach Worten von Donald Trump «unglaublich» und «das beste Flugzeug der Welt» sein, wie der US-Präsident in einem am Dienstag vom Sender CBS ausgestrahlten Interview sagte.