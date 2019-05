Im Heimmarkt Frankreich schreibt Air France Verlust. Nun streicht die Fluggesellschaft bis zu 465 Stellen.(Archivbild) © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Wegen roter Zahlen im Inlandsgeschäft will die Fluggesellschaft Air France bis zu 465 Stellen streichen. TGV-Hochgeschwindigkeitszüge seien inzwischen der Hauptkonkurrent in Frankreich geworden, teilte die Airline am Montag in Paris mit.