Airbnb bietet wieder Unterkünfte im Westjordanland an

Airbnb-Zeltunterkunft im Westjordanland nahe der jüdischen Siedlung Alon. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JIM HOLLANDER

Nach viel Kritik und rechtlichen Streitigkeiten will die Online-Übernachtungsbörse Airbnb wieder Unterkünfte in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland anbieten. Das kündigte das US-Unternehmen am Dienstag auf seiner Homepage an.