Daumen hoch bei Ajoies Trainer Gary Sheehan: Nach dem 5:2-Heimsieg gegen Visp grüsst Ajoie in der Swiss League von der Tabellenspitze © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ajoie schafft in der Swiss League auf Kosten von Olten den Sprung an die Tabellenspitze. Die Jurassier bezwingen Visp zuhause nach einem 0:2-Rückstand mit 5:2 und feiern damit den 6. Sieg in Folge.Die Entscheidung in Pruntrut fiel erst im Schlussdrittel, als das Heimteam zwischen der 47. und 49.