Schafft Nock den Weltrekord?

Vater und Sohn auf Rekordjagd: Der Schweizer Hochseilartist, Stuntman und Extremsportler Freddy Nock und Leo versuchen sich im Todesradlaufen. © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der Akrobat Freddy Nock will seinen eigenen Rekord im Todesradlaufen verbessern. Im aargauischen Zofingen stieg er am Samstag zusammen mit seinem sechsjährigen Sohn Leo in das Rad. Nock will 25 Stunden in und auf dem Rad laufen, mit zwei Pausen von je fünf Minuten.