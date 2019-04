Doping-Bekämpfer fühlen sich bestärkt

Corinne Schmidhauser schildert die Grosswetterlage in der Doping-Bekämpfung. © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die Operation Aderlass an der nordischen WM in Seefeld dominiert derzeit die Diskussion in der Dopingbekämpfung und prägt die Jahres-Medieninformation 2019 der Stiftung Antidoping Schweiz.