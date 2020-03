Eine Frau, die zuvor in Mailand war, wird derzeit im Kantonsspital St.Gallen behandelt: Sie wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Kanton St.Gallen am Mittwochmorgen kommuniziert. Es ist der zehnte Fall im FM1-Land, zuvor waren neun Personen im Kanton Graubünden am neuartigen Virus erkrankt (hier geht's zum Corona-Ticker unseres Newsportals FM1Today).

Du weisst nicht, wie du deine Eltern und Grosseltern vor einer Ansteckung schützen kannst, und welche Massnahmen du in deinem Zuhause ergreifen sollst? Die St.Galler Kantonsärztin Danuta Reinholz beantwortet heute Mittwochabend von 17 bis 19 Uhr bei Radio FM1 deine Fragen zum Coronavirus. Selbstverständlich werden die Fragen und Antworten anschliessend auch online aufschalten. Mit diesem Formular kannst du deine Fragen schon jetzt einreichen.