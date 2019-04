AKW Leibstadt nach Störung wieder am Netz

Das AKW Leibstadt musste wegen einer defekten Druckmessung für 36 Stunden abgeschaltet werden. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Das AKW Leibstadt ist nach einem 36-stündigen Unterbruch am Freitagmorgen wieder ans Netz gegangen. Eine defekte Druckmessung am Vordruckregler hatte am Mittwochabend zur automatischen Schnellabschaltung geführt.