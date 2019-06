"Aladdin" hat am Wochenende vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 schweizweit die Spitze der Kinocharts erreicht. (Archivbild) © Disney

«Aladdin» mit Will Smith als Flaschengeist hat am Wochenende auch in der Deutschschweiz die Spitze der Kinocharts erreicht. Damit belegte die Neuverfilmung des Märchens in allen Sprachregionen Platz 1, mit mässigen Eintrittszahlen allerdings.