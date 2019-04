Alain Delon, hier 2013 in Cannes, erhält 2019 die goldene Ehrenpalme am Filmfestival an der Côte d'Azur. (Archiv) © Keystone/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Der französische Schauspieler Alain Delon erhält beim diesjährigen Filmfestival von Cannes die goldene Ehrenpalme. Damit werde sein Platz in der Geschichte des Kinos gewürdigt, teilte die Festivalleitung am Mittwoch in Paris mit.