Alain Delon erholt sich in der Schweiz

Durch eine Herz-Kreislauf-Schwäche habe sein Vater eine leichte Hirnblutung erlitten, sagte sein Sohn Anthony Delon am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Vitalfunktionen des 83-Jährigen hätten sich unterdessen stabilisiert.

Delon war nach Angaben seines Sohnes in Paris operiert worden. Dort habe er drei Wochen auf der Intensivstation gelegen. Nun besuche ihn seine Tochter, die in der Schweiz lebt, häufig. Delon war im Jahr 2000 in der Schweiz eingebürgert worden.

Der Schauspieler leidet seit Jahren an Herz-Kreislauf-Beschwerden. Gesundheitsprobleme zwangen Alain Delon in den vergangenen Jahren mehrmals zu Pausen.

Delon hatte seine Weltkarriere Ende der 50er Jahren begonnen und dabei unter anderem an der Seite von Romy Schneider gespielt, die auch seine Geliebte war. Der Durchbruch kam 1960 mit der Hauptrolle in «Nur die Sonne war Zeuge», einer Verfilmung von Patricia Highsmiths Thriller «Der talentierte Mr. Ripley».

Mit dem Visconti-Spielfilm «Der Leopard» gewann Delon 1962 die Goldene Palme in Cannes. Danach war er in zahlreichen Liebes-, Action- und Gangsterfilmen zu sehen.

