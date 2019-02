Alain Delon mit Dresdner Ballorden geehrt

Der französische Schauspieler Alain Delon ist in Dresden ausgezeichnet worden - er konnte die Ehrung allerdings nicht persönlich entgegennehmen. (Archivbild) © KEYSTONE/STR

Der französische Schauspieler Alain Delon ist am Freitagabend in Abwesenheit mit einem Orden des Semperopernballs in Dresden geehrt worden. Der 83-Jährige war in seinem Anwesen gestürzt und konnte die Reise nach Dresden nicht antreten, wie es hiess.