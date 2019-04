Alaphilippe startete am Donnerstag nicht mehr

«Nach den Untersuchen durch das Ärzteteam und der Wettervorhersagen für das Rennen, hat das Team entschlossen, dass es besser für ihn sei, abzubrechen und sich auf die Genesung zu konzentrieren», erklärte Alaphilippes Team Deceuninck-Quick Step.

Vor seinem Sturz hatte sich der 26-Jährige in einer beneidenswerten Form präsentiert. So siegte der Franzose vor zweieinhalb Wochen unter anderem beim Klassiker Mailand – Sanremo und holte sich an der Baskenland-Rundfahrt den Tagessieg in der 2. Etappe, der ihm im Gesamtklassement zwischenzeitlich den 2. Rang eintrug.

