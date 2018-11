Alarm nach Zwischenfall in Industriepark in Frankfurt am Main

Feuerwehr unterwegs in einem Industriepark im Frankfurter Stadtteil Griesheim. Ein mit einer flüssigen Chemikalie beladener Lastwagen war bei einem Unfall umgekippt. © Keystone/DPA/ARNE DEDERT

Ein Zwischenfall in einem Industriepark in Frankfurt am Main hat am frühen Dienstagmorgen Anwohner und Einsatzkräfte in Atem gehalten. In den Stadtteilen Griesheim und Nied heulten mehrmals die Warnsirenen, nachdem bei einer Firma Salzsäure-Dämpfe ausgetreten waren.