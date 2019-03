Aldi eröffnet 200. Schweizer Filiale

Aldi eröffnet diese Woche ihre 200. Filiale in der Schweiz. Im Bild: Die Filiale am Bahnhof Lausanne, die im Januar eröffnet wurde. (Archivbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Am (morgigen) Donnerstag eröffnet Aldi in Lugano seine 200. Filiale in der Schweiz. Bis der Discounter auf diese Zahl kam, dauerte es rund 15 Jahre. Mit den Vorbereitungen für den Markteintritt begonnen hatte Aldi Mitte 2004, im Herbst 2005 wurden die ersten vier Filialen eröffnet.