Aldi kommt in den Neumarkt

Im Einkaufszentrum Neumarkt soll die neue Aldi-Filiale entstehen. © Tagblatt/Hanspeter Schiess

Bis zum Ende des Jahres soll im Einkaufszentrum Neumarkt St.Gallen eine neue Aldi-Filiale entstehen. Damit führt der Detailhändler seine Strategie fort, 300 Filialen an urbanen Standorten aufzumachen. Weitere Standorte in der Ostschweiz sind bereits in Planung.