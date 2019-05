Alex Engel – Willst du mit mir gehn

© Alex Engel

Alex Engel steht mit einem neuen Song in den Startlöchern. Laut BILD war der Schlagersänger „einer DER großen Gewinner“ auf der Deutschen liebsten Ferieninsel im letzten Jahr. Am 10. Mai wird seine neue Single „Willst du mit mir geh‘n“ veröffentlicht. Dabei schlägt Engel ungewohnte Töne an. Denn er startet mit einer Ballade in die Mallorca-Saison 2019.