Alexander & Andreas Martin – Wir fangen von vorne an

Dabei strahlen beide einen erfrischenden Optimismus aus, stützen sich gegenseitig und stimmen gemeinsam in den Refrain ein: «Du was haben wir durchgemacht!» Und: «Jetzt fangen wir von vorn an, komm fang an!»

Mit Thomas Rosenfeld steht hier beiden ein Erfolgsproduzent beiseite, der gemeinsam mit den Künstlern dieses schwierige Thema angemessen umgesetzt hat. Auch die Labels der beiden Künstler – Osnaton und Telamo – unterstützen diese Ausnahmekünstler auf ihrem Weg und haben dazu ein Doppelalbum ermöglicht, das – neben den kompletten Alben «Tänzer, Träumer, Spinner» und «Kopf gegen Herz» – dieses Duett sowie zwei weitere Bonustitel von Alexander Martin enthalten wird. Der Grundstein für einen erfolgreichen Neuanfang ist also gelegt! (Andreas Martin / Facebook)