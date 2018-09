Alexander Zverev scheitert erneut früh

Alexander Zverev wartet weiter auf den grossen Durchbruch an einem Grand-Slam-Turnier © KEYSTONE/FR170905 AP/ANDRES KUDACKI

Für Alexander Zverev endet am US Open ein weiteres Grand-Slam-Turnier mit einer Enttäuschung. Die Weltnummer 4 verliert in der 3. Runde das deutsche Duell gegen Philipp Kohlschreiber in vier Sätzen.