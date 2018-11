Alexander Zverev schlägt Djokovic und feiert grössten Erfolg

Alexander Zverev feiert seinen grössten Karriereerfolg © KEYSTONE/AP/TIM IRELAND

Der 21-jährige Alexander Zverev feiert an den ATP Finals seinen grössten Erfolg. Im Final gewinnt der Deutsche 6:4, 6:3 gegen den klaren Favoriten Novak Djokovic.Im Halbfinal hatte Zverev, der sich in der Weltrangliste auf Platz 4 verbessern wird, bereits Roger Federer in die Schranken gewiesen.