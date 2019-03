Algerische Regierungsmaschine in Genf gelandet

Seit zwei Wochen befindet sich der algerische Präsident Bouteflika im Genfer Universitätsspital (HUG). Am Sonntag ist ein Flugzeug der algerischen Regierung in Genf gelandet. Möglicherweise wird der 82-Jährige damit zurück in sein Heimatland geflogen. (Archivbild) © Keystone/MARTIAL TREZZINI

Eine algerische Regierungsmaschine ist am Sonntagmorgen in Genf gelandet. Das nährt Spekulationen, der altersschwache algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika könnte nach rund zweiwöchiger medizinischer Behandlung in der Schweiz wieder in sein Land zurückkehren.