Das Unfallauto prallte in einen Baum und überschlug sich, bevor es zum Stillstand kam. © Kantonspolizei FR/zvg

Bei einem Selbstunfall sind am Donnerstagabend in Vuadens FR zwei Personen verletzt worden. Der 20-jährige Lenker hatte in einer Kurve die Herrschaft über das Auto verloren, prallte in einen Baum und überschlug sich.