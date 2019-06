Alkoholisierter Mann fährt in Böschung

Donnerstagnacht, kurz vor 1 Uhr, war ein Autofahrer auf der Wolfikonerstrasse in Kirchberg unterwegs. An der Kreuzung zur Fürstenlandstrasse vergass er abzubiegen und fuhr stattdessen geradeaus. Er prallte mit seinem Auto in eine Böschung und kam zum Stillstand – kurz vor einer Kuhherde.

Die ausgerückte Patrouille stellte beim Mann einen Alkoholwert von 1,6 Promille fest, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Der Mann verletzte sich beim Unfall leicht. Er wurde vom Rettungsdienst betreut und anschliessend für eine Blut- und Urinprobe ins Spital gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehrere tausend Franken.

(red./Kapo SG)