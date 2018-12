Allergiker dürfen früher ins Flugzeug

Adventszeit ist Nüsslizeit. Für die meisten Menschen ein absoluter Genuss, für Nuss-Allergiker hingegen der reinste Horror. Bei manchen Allergikern kann der blosse Hautkontakt mit Nüssen allergische Beschwerden auslösen. Das hat sich die Fluggesellschaft American Airlines zu Herzen genommen – und lässt die Nuss-Allergiker bald früher ins Flugzeug einsteigen, schreibt bluewin.

Sitze selbst reinigen

Ab dem 12. Dezember dürfen die Nuss-Allergiker neben First- und Business-Class-Passagieren, Familien mit kleinen Kindern und Passagieren mit eingeschränkter Mobilität eher als andere Reisende ins Flugzeug. So haben sie genug Zeit, ihre Sitze selbst zu säubern. «Reisende mit Nussallergien, die gern eher boarden wollen, um die Oberflächen ihrer Plätze zu reinigen, können am Gate darum bitten», zitiert «Today» einen Sprecher der Airline.

«Musste mit anderen Fluggästen streiten»

Der Entscheidung ging eine Beschwerde voraus, die der Verein Food Allergy Research & Education (Fare) im Januar 2017 eingereicht hatte. Für Lianne Mandelbaum, die sich gemeinsam mit Fare für das Allergiker-Pre-Boarding einsetzte, ist die Zusage der Airline ein Erfolg: «Als Mutter eines allergischen Kindes musste ich immer wieder mit anderen Passagieren darum streiten, beim allgemeinen Boarding als Erste ins Flugzeug zu dürfen und den Sitz meines Sohnes reinigen zu können», erklärte die Aktivistin in einem Artikel für «The Mighty» .

Könnte tödlich enden

«Viele denken ‹Essen Sie doch einfach nichts, worauf Sie allergisch sind›. Doch es ist viel komplizierter», sagt die Mutter, der schon mehrfach geraten wurde, ihren Sohn Josh doch einfach nicht mehr fliegen zu lassen. «Wenn eine Person mit Lebensmittelallergie auch nur mit einen kleinen Menge des auslösenden Allergens in Berührung kommt, etwa einem Fleck auf dem Klapptisch oder Krümel aus der Nusstüte des vorherigen Passagiers, kann es zu einer allergischen Reaktion kommen, im schlimmsten Fall zu einer tödlichen.»

Pre-Boarding soll sich verbreiten

American Airlines ist nach Delta Airlines bereits die zweite amerikanische Airline, die Pre-Boarding für Nuss-Allergiker anbieten. Mandelbaum und ihre Mitstreiter hoffen, dass weitere Airlines nachziehen – und Pre-Boarding bald auch für Passagiere mit anderen Lebensmittelallergien erlauben.

(kov)