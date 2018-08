Alles dreht sich bei Pablo Grande

Der junge Argentinier Pablo Grande ist vielen bereits aus der ORF Casting Show «die grosse Chance der Chöre» bekannt, bei der Pablo mit seinem Charme und seiner Stimme bis in Finale gewählt wurde. Im Juli und August 2018 stand Pablo jedes Wochenende auf der Felsenbühne Staatz, bei Wien, als eine der tragenden Rollen des Musicals «Les Miserables». Gleichzeitig veröffentlichte Pablo sein Debut-Album «Hey Olé», auf dem er seinen ganz eigenen Mix aus Schlager und Latino-Pop kombinierte. Die neue Single «Hurricane» ist – wie der Name vermuten lässt -stürmisch, wild und leidenschaftlich! Beim Zuhören fühlt man sich regelrecht in einen Rausch versetzt, der alles drehen und tanzen lässt. Heftige Beats treiben alles voran – «immer schneller, immer weiter» – und die Spanischen Elemente runden das musikalische Gesamtbild perfekt ab. Inhaltlich thematisiert der Titel den Zauber und die Schönheit, den wilde, temperamentvolle und ausgelassene Frauen verströmen. Es ist die Kombination aus Gefahr und Erregung, die vielen Männer den Kopf verdreht.

im TV : Sonntag, 2. September – ARD Immer wieder sonntags – 10 Uhr