Mit Fernando Alonso wird ein populärer Fahrer die Formel 1 verlassen. © KEYSTONE/EPA MTI/ZSOLT CZEGLEDI

Fernando Alonso verabschiedet sich am Ende dieser Saison aus der Formel 1. Diesen Entscheid teilte der 37-jährige Spanier mit. «Mal sehen, was die Zukunft so bringt; es warten neue aufregende Herausforderungen», erklärte der zweifache Weltmeister, der in dieser Saison für McLaren-Renault fährt.