Alpabzug lockt viele Zuschauer an

So ist auch Röbi Fässler nach einem dreimonatigen Aufenthalt in de Alp Sol mit seiner Familie unterwegs zurück ins Tal. Trotz der Trockenheit, war Röbi Fässler zufrieden mit dem Sommer: «Für mich war das ein sehr schöner Sommer, der lange in Erinnerung bleibt.»

Röbi Fässler und seine Folgschaft treffen auf viele Zuschauer beim Alpenabzug. «Ich habe selbst auch einen landwirtschaftlichen Betrieb und so ein Alpabzug ist immer etwas Schönes», sagt Walter Liem aus Rickenbach (LU). «Der Schmuck der Tiere gefällt mir besonders gut.»

Wie schön der Alpabzug von Röbi Fässler aussah und was andere Zuschauer dazu sagten, siehst du im Video.

(Roger Inauen/nm)