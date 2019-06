Alpenraudis – Wenn Kühe fliegen“

Die beliebten Alpenraudis stellen sich mit ihrer brandneuen Single die Frage, was wohl passieren würde «Wenn Kühe fliegen» würden. Dieser eingängige Titel schliesst an die erfolgreichen Vorgänger-Veröffentlichungen der schweizerisch-österreichischen Band nahtlos an, wie u.a. «Wir starten die Rakete», «Setz di nieder» oder «Schenk mir dein Herz».

„Wenn Kühe fliegen“ wurde von niemand geringeren geschrieben als von Entertainer und Schauspieler Andreas Zaron, der die Gabe hat, Titel mit einem Augenzwinkern zu schreiben. Und genau wie dessen größter Hit („Ich fand das ganz große Glück mit dir im Zug nach Osnabrück“) wird auch „Wenn Kühe fliegen“ auf gekonnt humoristischer Art und Weise in die Herzen des Publikums gelangen – und vor allem auch auf die Tanzflächen des deutschsprachigen Europas. Egal ob als DJ-Version oder live gespielt von der Band bei ihren Konzerten und Festivals.

Der Titel wurde vom erfolgreichen Produzententeam FiWeR / Xtreme Sound umgesetzt. Mit „Wenn Kühe fliegen“ beweisen die Alpenraudis einmal wieder, dass sie in der Lage sind, kommerzielle und hochwertige Musik für die Massen zu machen: 100% Alpenraudis – 100% gute Unterhaltung. (das Office)