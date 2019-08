Alpiger und Stucki die ersten grossen Sieger

Nick Alpiger (rechts) gewann im 1. Gang gegen Samuel Giger © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Nick Alpiger mit einem Sieg gegen Samuel Giger und Christian Stucki mit einem Triumph gegen Lokalmatador Pirmin Reichmuth heissen die ersten grossen Sieger am Eidgenössischen Schwingfest in Zug.In den letzten zwei Jahren verliert Samuel Giger, einer der Topfavoriten am Eidgenössische, keinen Gang.