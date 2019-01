ALPIN KG veröffentlichen ihr Debütalbum “Alpin KG”

Das KG steht übrigens für Klostertaler Generation. Neben Markus Wolfahrt, der naturgemäß singt und Trompete sowie Flügelhorn spielt, sind das Markus Kuen (Trompete, Posaune), Lenz Ganahl (Tuba, Bariton), Stefan Hörtnagl (Saxophon, Steirische); Manuel Stix (Schlagzeug), Thomas Tolloy (Gitarren) und Sebastian Hödl (E-Bass, Posaune). Gerade diese jungen Talente bringen ihre Frische, ihr immenses Können sowie ihre Liebe zum Brass, der traditionellen alpenländischen Volksmusik, dem Schlager und der Popmusik mit in die Songs des Debüt-Albums „Alpin KG“ ein.

Im Mittelpunkt der Musik steht natürlich Markus Wolfahrt, der ist seit je her ein der Natur zugewandter Romantiker ist und dieses Lebensgefühl auch immer wieder in seine Songs verpackt. Bei der Alpin KG mischt er seine tiefe Heimatliebe mit dem Mut zum musikalischen Abenteuer, also Tradition mit aktuellen Musikströmungen. Ansätze davon waren teilweise auch schon bei einigen Klostertalerliedern zu entdecken. Mit der Alpin KG bringt er dieses musikalische Ideal jetzt auf den Punkt, erfindet sich sozusagen neu. Herausgekommen ist ein von Bläsern dominierter Schlager- und Popsound, den es in dieser Form noch nicht gab.

Das Album „Alpin KG“ verbindet die neue, spritzige Volxmusik wie sie Bands wie La Brass Banda pflegen mit schlageresken, poppigen Sounds. Markus Wolfahrt hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt und seine Liebe zur Blasmusik, zum Pop und natürlich zum Schlager so richtig ausgelebt. Diese tiefe Liebe zur Musik ist in jedem Ton, in jedem Wort seiner Lieder hörbar. Das wird sich auszahlen, weil am Ende und gerade in der Musik immer die Wahrhaftigkeit siegt. (Universal Music)