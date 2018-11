Lawinen im Alpinen Museum

Ein Lawinenhund findet einen Verschütteten anlässlich einer Rettungsübung im Januar 2016 in Nendaz VS. (Archivbild) © KEYSTONE/LIONEL MICHAUD

Das Alpine Museum der Schweiz in Bern eröffnet am (morgigen) Samstag eine Ausstellung zum Umgang mit Lawinen in der Schweiz. In der Schau zeigt es auf, wie die Menschen seit Generationen dieser Bedrohung begegnen.