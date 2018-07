Alpinist bei Bergunfall in Saas-Grund VS gestorben

Die Air-Zermatt hat am Sonntag einen Alpinisten geborgen, der beim Aufstieg auf das Lagginhorn in Saas-Grund VS tödlich verunglückt war. (Symbolbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ein Alpinist ist am Sonntagmorgen auf dem Lagginhorn in Saas-Grund VS ums Leben gekommen. Er war in unwegsames Gelände geraten.Der Alpinist machte sich gegen 05.00 Uhr alleine vom Hohsaas aus in Richtung Lagginhorn auf, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte.