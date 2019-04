Als Eisenbahnwagen über den See fuhren

Eines der Trajektschiffe in den 1950-er Jahren im Hafen von Romanshorn. © SBB-Archiv

Vor 150 Jahren wurde am Bodensee Bahngeschichte geschrieben. Statt Güter auf Schiffe zu verladen, schipperten Kähne ganze Eisenbahnwagen über den See. 1869 ging auch die Bahnlinie von Romanshorn nach Rorschach in Betrieb.