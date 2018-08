Altenrhein-Jet muss in Friedrichshafen landen

Das Flugzeug aus Wien näherte sich am Montagabend dem Flugplatz Altenrhein von Nordosten her. Über Lindau und Bregenz zog die Maschine erst zwei Schlaufen, bevor sie zum Landeanflug ansetzte. Auf «Flightradar24.com» sieht man, wie das Flugzeug dann aber über Amriswil und Güttingen noch einmal zwei Kreise zog, bevor es in Richtung Friedrichshafen flog. Dort landete die Maschine.

Sicherheit geht vor

Grund dafür war das Wetter, sagt Thomas Mary, CFO und Mediensprecher der Airline: «Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Region einen Föhnsturm. Der Wind war zu stark, um eine sichere Landung garantieren zu können.» In so einem Fall entscheide der Captain, dass auf den «Alternate», also auf einen alternativen Flughafen, ausgewichen werden muss. Am Montag war das der Flughafen Friedrichshafen.

Mit gecharterten Bussen zurück nach Altenrhein

Dort landete das Flugzeug und liess die 49 Passagiere aussteigen. Doch die meisten von ihnen sollten entweder in Altenrhein abgeholt werden oder hatten ihre eigenen Autos noch in der Schweiz. Für den Rücktransport sorgte die People’s Viennaline, sagt Mary: «Die Bodenorganisationen in Friedrichshafen und in Altenrhein stellen sicher, dass sie einen Bus chartern können, der dann mit den Passagieren in die Schweiz fährt.» Bezahlen muss das die Airline.

Captain entscheidet im Wetter-Extremfall

Laut Mary ist das ein ganz normales Prozedere, das immer wieder einmal vorkommt. In der Regel gebe es zwei Gründe für eine Umleitung. Das Wetter spiele immer eine Rolle, sagt Mary: «Bei einem Föhnsturm, wie am Montag, hat man zu viel Seitenwind, um eine sichere Landung gewährleisten zu können.» Andererseits könne es auch im Winter passieren: «Dann kann es sein, dass die Sicht sehr schlecht ist.» Auch in diesem Fall entscheidet der Captain situativ, ob ein Ausweichen auf einen anderen Flughafen nötig ist. Zu den Ausweichflughäfen der People’s Viennaline gehören Friedrichshafen, Memmingen und Zürich.

