Alter Säntis hat ein neues Dach

Der Rohbau auf der höchsten Baustelle der Ostschweiz ist fertig. © zVg

Der Rohbau des Westanbaus des Berggasthauses Alter Säntis ist fertig: Per Helikopter wurden am Mittwoch die letzten Bauteile des Dachs auf den Säntis geliefert. Die kommenden zwei Wochen steht die höchste Baustelle der Ostschweiz still.