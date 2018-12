Altersschwache Sterne machen Probleme

In Altstätten ist die Adventszeit nicht besinnlich, sondern nervenaufreibend: Immer wieder streikt die 40-jährige Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt im Rheintal wegen ihres Alters, wie «Rheintaler Weekend» berichtet. Die Fassungen sind spröd und auch die Dichtungen erfüllen ihren Zweck nicht mehr richtig. Wegen des Regens in den vergangenen Tagen sei Wasser in die Fassungen gelaufen – ein Ausfall der Sterne auf einem Abschnitt von 20 bis 40 Metern war die Folge.

Zur Altersschwäche der Sterne kommt hinzu, dass sich die Fehlerstromschalter in Wohnhäusern befinden. Tritt ein technisches Problem auf, hätten die Technischen Betriebe nur Zugang zum Schalter, wenn jemand zu Hause ist und den Mitarbeiter reinlässt, schreibt «Rheintaler Weekend».

