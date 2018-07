Altholzlager brennt – 30 Meter hoher Rauch

Die Rauchschwaden über dem brennenden Altholzlager im Basler Rheinhafen stellen für die Bevölkerung keine Gefahr dar. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Im Basler Rheinhafen ist ein Altholzlager in Brand geraten. Um ungefähr 14 Uhr waren offen gestapelte ausrangierte Bahnschwellen am Westquai unweit des Dreiländerecks in Flammen aufgegangen; eine Rauchsäule war in weitem Umkreis sichtbar.