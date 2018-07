Am Freitag passieren die meisten Unfälle

Egal ob im Verkehr, zu Hause oder unterwegs: am Freitag passieren mehr Unfälle als an anderen Wochentagen. Dies geht aus einer Studie der Versicherung AXA hervor. Die Auswertung von Daten aus den vergangenen zehn Jahren zeigt: An einem normalen Freitag werden durchschnittlich 1293 Unfälle verzeichnet.

Unaufmerksamkeit führt zu Unfällen

Auch Astra-Zahlen zeigen, dass am Freitag die meisten Verkehrsunfälle passieren. Schuld daran sei die Unaufmerksamkeit der Fahrer. «Am Freitagabend sind viele Verkehrsteilnehmer unterwegs nach Hause oder zu einer Freizeitaktivität», sagt Bettina Zahnd, Leiterin Unfallforschung und Prävention der AXA. «In Gedanken eher im Wochenende als auf der Strasse, ist ein Unfall leider schnell verursacht.»

Am Freitag, der 13., passieren weniger Unfälle

Was so manchen abergläubischen Mitmenschen verwundern wird: Am Freitag, dem 13., passieren weniger Unfälle als sonst. Der Durchschnitt liegt bei 1216 pro Tag. Vielleicht sind die Menschen dank ihrem Aberglauben vorsichtiger.

(nm)