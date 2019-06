Am Gotthard rollt der Verkehr wieder

Nach dem Abebben des Rückreiseverkehrs am verlängerten Auffahrtswochenende gibt es keinen Stau mehr am Gotthardtunnel. (Archivbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

Der kilometerlange Stau am Gotthard hat sich in der Nacht auf Montag wieder aufgelöst. Wie TCS Verkehr per Twitter mitteilte, kann der Verkehr auf der A2 wieder störungsfrei zwischen Quinto und Airolo rollen.