Am meisten Blitze im Thurgau

Insbesondere am Nordrand der Schweiz gab es vergangene Nacht kräftige Gewitter, teilt Meteonews mit. Fast 3000 Blitze entluden sich über dem Kanton Thurgau, in St.Gallen waren es immerhin noch rund 1150. Dazu gab es örtlich kräftige Regenschauer. Am meisten Regen gab es im thurgauischen Oberneunforn.

Am Vormittag soll sich die Situation etwas beruhigen. Gegen Nachmittag und Abend gibt es erneut heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und lokal auch Hagel.

Wie Meteonews mitteilt, wird sich die Sonne auch am Mittwoch eher selten zeigen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 22 und 23 Grad, aufs Wochenende soll es wieder schöner werden.

(red.)