Fahrer (19) schläft ein und rammt Bus

Der schlafende Fahrer kam kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn. © Kantonspolizei St.Gallen

Am Donnerstagmorgen ist ein 19-jähriger Autofahrer am Steuer eingeschlafen. Seine Auto prallte deshalt in einen entgegenkommenden Bus. Das Auto wurde total beschädigt, der Bus musste in die Werkstatt abgeschleppt werden.